Geschreven door Jessica Westdijk 15 apr 2021 om 14:04

Ajax moet vanavond in Rome proberen terug te komen na een 1-2 nederlaag. Tuttomercatoweb greep het moment aan om met Nico Tagliafico te praten over zijn ervaringen tegen Italiaanse ploegen en een mogelijke toekomst in Italië.

De Argentijnse linksback liet al een aantal keer doorschemeren dat hij de Eredivisie niet sterk genoeg vindt. De Serie A lijkt hem wel te behagen: “De Serie A is erg competitief, met tactisch sterke teams en veel goede spelers. Het is een competitie die me interesseert”, vertelt Tagliafico, wiens familie Italiaanse roots heeft. “Ik zou graag een keer in de Italiaanse competitie spelen.”

Dat zou zomaar bij Internazionale kunnen gaan gebeuren, want die club zou interesse hebben in Tagliafico: “Het is ongelofelijk als zo’n club met zoveel historie interesse toont. Javier Zanetti is altijd mijn idool geweest.” Maar hij wil nog niet te ver vooruit kijken: “Ik concentreer me op het heden en ik geniet van het avontuur met Ajax.”