Geschreven door Idse Geurts 09 mrt 2022 om 10:03

Nicolas Tagliafico heeft een transfer naar FC Barcelona nog steeds niet uit zijn hoofd gezet. De Argentijn kon afgelopen winter overstappen naar de Catalaanse topclub, maar toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars hield deze transfer tegen. Overmars en Tagliafico maakte echter wel een nieuwe afspraak. De linksback zou aankomende zomer mogen vertrekken als een club zijn aankoopbedrag (vier miljoen euro) biedt.

Nu Marc Overmars bij Ajax is vertrokken is het echter niet zeker of deze afspraak nog steeds staat. Toch hoopt Tagliafico dat Ajax aankomende zomer meewerkt aan een transfer naar Barcelona. Dit meldt Mundo Deportivo. Voor Tagliafico is FC Barcelona zijn absolute droombestemming. Desalniettemin is het niet eens zeker of Barcelona nog geïnteresseerd is in de linksback. Volgens verschillende bronnen zou Barcelona José Gaya van Valencia nu als grootste target zien voor de linksbackpositie.

Toch lijkt Tagliafico hoe dan ook op weg naar de uitgang bij Ajax. De Argentijn is nauwelijks nog basisspeler onder Erik ten Hag. Zelfs nu Daley Blind een mindere periode doormaakt, blijft Tagliafico op de bank. Waarschijnlijk is dit voor Tagliafico een laatste signaal dat hij aankomende zomer op zoek moet gaan naar een nieuwe uitdaging.