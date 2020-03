Geschreven door Jessica Westdijk 11 mrt 2020 om 11:03

Ajax draait dit seizoen niet zo goed als vorig jaar, de meeste spelers lijken niet hun niveau te halen. Bij Voetbalpraat kwam het spel van Nico Tagliafico dit seizoen ter sprake.

“Tagliafico is zo’n ervaren speler. Hij had er drie wedstrijden voor nodig om te zien dat iedere keer als hij naar voren rende, dat ze aan de andere kant alleen voor de keeper stonden. Dat is een Argentijns international, hé”, zo vond Sjoerd Mossou. Ook Arno Vermeulen was het daar mee eens: “Hij heeft toch ook gewoon een hele slechte periode? Elke wedstrijd zit hij verdedigend in de problemen en aanvallend zie ik ook geen bijzondere dingen zoals vorig jaar. Hij is gewoon twee klassen minder dan een jaar geleden.”

Volgens Kenneth Perez ligt dat niet alleen aan Tagliafico zelf, maar ook aan zijn teamgenoten: “Blind staat op die positie om spelers neer te zetten en hij heeft ontzettend veel inzicht. Maar dat hij dan geen verantwoordelijkheid neemt en zegt tegen Tagliafico: Zou je niet eens ergens anders gaan staan, je ziet toch dat ik elke keer in de problemen kom bij het sprinten? Hetzelfde met Dest, het is geen rocket science.”