Geschreven door Jordi Smit 05 mrt 2020 om 14:03

Nicolas Tagliafico heeft na het verloren bekerduel tegen FC Utrecht gereageerd op Instagram. De linksback beaamt dat de Amsterdammers in een zware tijd zitten, maar heeft vertrouwen in een goede afloop.

De ploeg van Erik ten Hag is inmiddels al weken niet meer in vorm, maar de afgelopen zeven dagen was het wel erg heftig. In een week tijd slaagde Ajax er namelijk in zowel uit de KNVB Beker als de Europa League te liggen. AZ is in de Eredivisie bovendien op een gelijke stand gekomen.

Tagliafico blijft echter vol vertrouwen naar zijn team kijken. “In het voetbal verlies je vaker dan je wint”, schrijft hij op Instagram. “Je zult vele keren vallen, maar de enige manier die ik weet, is weer opstaan en blijven proberen, zelfs als je weer valt. We hebben nog steeds een doelstelling en we zullen er alles aan doen om het te bereiken”, doelt Tagliafico op het kampioenschap.