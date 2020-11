Geschreven door Jordi Smit 13 nov 2020 om 13:11

© Proshots

Nicolás Tagliafico zat vannacht niet bij de selectie van Argentinië voor het WK-kwalificatieduel met Paraguay. Het bracht zorgen bij de Ajax-supporters, maar zijn zaakwaarnemer Ricarco Schlieper stelde hen na een telefoontje van De Telegraaf gerust.

De Argentijnse back speelde met Ajax de afgelopen weken in korte tijd een behoorlijke reeks wedstrijden achter elkaar, waardoor hij wat oververmoeid was. “Hij is niet honderd procent fit en geeft er de voorkeur aan om zich op de wedstrijd van woensdag in Peru te richten”, stelde Schlieper. Zijn team kwam tegen Paraguay al na twintig minuten op achterstand door een penalty, maar sleepte uiteindelijk alsnog een gelijkspel uit de wedstrijd.

Ajax wacht de komende week dan ook in spanning af of alle spelers heel blijven, aangezien na de interlandweek weer een druk programma wacht. Bij terugkomst spelen de Amsterdammers eerst thuis tegen Heracles Almelo, waarna het Champions League-duel tegen Midtjylland volgt. Vervolgens neemt Ajax het voor de winterstop op tegen FC Emmen (uit), Liverpool (uit), FC Twente (thuis), Atalanta (thuis), PEC Zwolle (thuis), ADO Den Haag (uit) en Willem II (uit).