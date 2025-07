'Tagliafico kan naar Spaanse promovendus': "Salariseisen zijn hoog"

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico kan de stap maken van Frankrijk naar Spanje. De vleugelverdediger die de afgelopen jaren bij Olympique Lyonnais speelde, is transfervrij en Real Oviedo ziet in hem een echte versterking.

Volgens het Spaanse Fichajes wil Real Oviedo na de kersverse promotie naar La Liga de selectie behoorlijk versterken. "Er worden op korte termijn versterkingen verwacht. De club is niet van plan om het seizoen in de Primera División met dezelfde namen te beginnen", meldt het medium. Tagliafico werd de voorbije weken aan meerdere clubs gelinkt, maar de promovendus denkt dat het goede kans maakt om er met zijn handtekening vandoor te gaan.

"Hoewel de transfer nog niet rond is en de salariseisen hoog zijn, heeft de club uit Oviedo vertrouwen in zijn ambitieuze sportieve project om de voormalige Lyon-speler aan te trekken. De komst van een speler van het kaliber van Tagliafico zou niet alleen de verdediging versterken, maar ook een duidelijk signaal afgeven: Oviedo is niet terug om over het hoofd te worden gezien", besluit het medium.