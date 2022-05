Geschreven door Idse Geurts 19 mei 2022 om 10:05

Nicolas Tagliafico lijkt Ajax deze zomer te gaan verlaten. De linksback heeft nog een contract tot 2023, maar wil deze niet verlengen. Dit vertelt de Argentijn tegenover De Telegraaf. Hierdoor moet Ajax Tagliafico deze zomer wel verkopen, anders kan er geen transfersom voor de verdediger worden ontvangen.

Begin dit jaar leek Tagliafico ook al op weg naar de uitgang bij Ajax. FC Barcelona toonde veel interesse, maar de Amsterdammers lieten de verdediger niet naar Spanje vertrekken. Hier was de linksback zeer teleurgesteld over. Toch heeft de Argentijn zich over zijn teleurstelling heen kunnen zetten. “De boosheid daarover heb ik bij het sluiten van de transfermarkt al achter me gelaten. Dat was toen. Ik heb me gefocust op het winnen van prijzen. Helaas is dat in de bekerfinale niet gelukt, maar de titel maakt me trots”, laat Tagliafico weten.

Desalniettemin is er een grote kans dat Tagliafico dit jaar alsnog een transfer maakt. “Ik weet niet hoe de markt zich ontwikkelt, dus ik zie het wel. ik ben rustig”, stelt de linksback. Ook laat de verdediger wel weten dat hij toe is aan iets nieuws. Hij laat dan ook weten dat hij zijn contract bij Ajax niet zal verlengen. “Ik wil niet op een plaats blijven waar ik me te comfortabel voel. Dan zoek ik een nieuwe uitdaging”, stelt de verdediger.