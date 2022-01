Geschreven door Idse Geurts 27 jan 2022 om 11:01

Het lijkt erop dat Nicolas Tagliafico deze transferperiode toch niet vertrekt. FC Barcelona heeft grote interesse in de linksback. Tagliafico ziet deze transfer zelf ook wel zitten. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Ajax echter alleen mee wilt werken als het om een definitieve transfer gaat. Barcelona daarentegen, wilt Tagliafico het liefste alleen huren. De Catalanen verkeren in financieel zwaar weer. Hierdoor kan de club geen grote transferbedragen ophoesten.

Om wat water bij de wijn te doen heeft Barcelona, volgens Spaans medium Mundo Deportivo, het talent Alejandro Baldé aangeboden bij Ajax. Baldé is een linksback, waardoor Ajax gelijk een vervanger voor Tagliafico in huis haalt. Mundo Deportivo meldt echter ook dat Ajax het niet ziet zitten in Baldé. Het talent zou nog niet genoeg ervaring hebben op het hoogste niveau.

Deze ontwikkeling zorgt er dus voor dat Tagliafico waarschijnlijk geen transfer zal maken. Erik ten Hag zal hier zeker tevreden mee zijn. De trainer heeft al meerdere keren aangegeven dat hij Tagliafico liever niet wilt laten vertrekken. De spoeling voor de verdediging zou dan immers erg dun worden.