Tagliafico naar PSV? "Laat hem asjeblieft lekker daar blijven"
Willy en René van de Kerkhof zijn blij dat Spanje het WK heeft gewonnen. De twee walgden van Argentinië in de finale, zo geven ze aan in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.
"Een schande voor het voetbal en finale-onwaardig", zo stellen de oud-voetballers. Willy: "Het was nu nog veel harder, het was toen ook wel gemeen maar het ging wel meestal om de bal. Nu was het steeds shirtje trekken, in de rug lopen en doorrollen."
René van de Kerkhof haakt in: "Godzijdank dat Spanje wereldkampioen is geworden." Tot zijn schrik las hij deze week dat oud-Ajacied en Argentijn Nicolás Tagliafico werd gelinkt aan PSV. "Ik zou zeggen: laat hem asjeblieft lekker daar blijven, want die kunnen wij niet gebruiken. Die hoort niet bij PSV. Een winnaarsmentaliteit is mooi, maar niet zo. Duwen, trekken, schoppen slaan. Het is onvoorstelbaar", zo klinkt het.
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Tagliafico naar PSV? "Laat hem asjeblieft lekker daar blijven"
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