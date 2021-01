Geschreven door Jessica Westdijk 29 jan 2021 om 21:01

Nico Tagliafico is zondag niet inzetbaar tegen AZ. De linksback kwam donderdag tegen Willem II in een botsing terecht en had daarna een flinke bult onder zijn oog.

In eerste instantie speelde de Argentijn door, maar in de tweede helft moest hij zich alsnog laten wisselen. De bult onder zijn rechteroog zorgde ervoor dat hij nauwelijks meer iets kon zien. Er was eerst goede hoop dat hij zondag weer inzetbaar zou zijn, maar dat is dus niet het geval.

Tagliafico heeft een een flinke wond, die tijd nodig heeft om te herstellen. Ten Hag moet dus nadenken over een andere invulling van de linksbackpositie.