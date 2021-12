Geschreven door Jessica Westdijk 05 dec 2021 om 14:12

Het is een vreemd seizoen voor Nico Tagliafico. Eigenlijk al meteen bij zijn komst naar Amsterdam was hij een vaste waarde en dat bleef hij de afgelopen jaren, tot dit seizoen. Daley Blind heeft zijn positie op de linkerflank ingenomen.

“Gisteren was je misschien de held, maar vandaag stel je niks voor. Als ik Erik ten Hag was, zou ik meer praten met de spelers die op de bank zitten. Want november, december en januari zijn zware maanden”, vertelt Tagliafico aan de NOS. Dat hij niet speelt, is een nieuwe situatie voor hem: “Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet speel. In eerste instantie was het erg zwaar. Ik denk dat we alle negatieve ervaringen moeten accepteren en dat we ervan leren. Het dwingt me om te groeien als mens en er mentaal sterker van te worden.”

Hij geeft nogmaals aan dat Ten Hag weinig met hem praat over zijn reserverol: “Eén keer maar… Vanaf het begin dacht hij dat ik getransfereerd zou worden. Dus toen het seizoen begon, was de ploeg eigenlijk al samengesteld. En ja, nu ben ik weer terug bij af. Het is wel jammer, ik heb hier drie jaar alle wedstrijden gespeeld en nu heb ik amper speeltijd gehad.”