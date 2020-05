Geschreven door Jessica Westdijk 05 mei 2020 om 17:05

Ook in de voetballerij lopen de inkomsten ver terug vanwege het coronavirus. In diverse landen hebben spelers al een deel van hun salaris ingeleverd. Ook bij Ajax is dat scenario besproken, zo vertelt Nico Tagliafico in gesprek met Le Monde.

“Ajax heeft het voordeel dat het een goed geleide club is met een langetermijnvisie. Er worden spelers voor goed geld verkocht en daardoor is de club financieel gezond. Vooralsnog hoeven we geen salaris in te leveren, maar we hebben wel afgesproken dat we bereid zijn om dat te doen als het nodig is. Dan gaat het om een bepaald percentage”, zo vertelt de Argentijn.

Tagliafico verwacht ook dat de coronacrisis flinke invloed zal hebben op de zomerse transferperiode: “Clubs denken wel twee of drie keer na voordat ze een keuze maken. Ik denk dat we minder dure transfers gaan zien. Volle stadions maken deze sport zo mooi, maar ook spelers die van de ene naar de andere club gaan en daar de supporters trots maken. Ik denk dat het voetbal op termijn wel weer hetzelfde wordt als voor de crisis, maar er zal een soort transitiefase komen met maatregelen om de clubs niet te laten omvallen.” Zelf leek Tagliafico ook te azen op een vertrek deze zomer, maar ook dat zou door het coronavirus weleens een streep doorheen kunnen gaan.