Tagliafico terug naar Ajax? "Er zullen kansen genoeg komen"

Vannacht om 1:00 uur speelt oud-Ajacied Nicolas Tagliafico met Argentinië tegen Brazilië. Een goede kans om zich in de kijker te spelen, voor de back die deze zomer vertrekt bij Olympique Lyon.

"Een Clásico tegen Brazilië, die staat altijd met rood gemarkeerd in mijn agenda", vertelde Tagliafico aan Marca. De linksback speelt dinsdagnacht tegen de grote rivaal. "Er is altijd een extra drang om ze te verslaan, om van je allergrootste rivaal te winnen."

Raphinha, Vinícius Júnior en Rodrygo zijn mogelijke directe tegenstanders, maar dat imponeert hem niet. "Het zijn spelers van het allerhoogste niveau. Niet alleen zij, iedereen in die ploeg. Het zijn pittige tegenstanders, maar dit soort wedstrijden win je las team, niet als speler. Wij zijn altijd een hecht team."

Zijn contract bij Olympique Lyon loopt af. "Ik ben tevreden dit seizoen. Zowel aanvallend als verdedigend. Ik haal een goed niveau. Kampioen worden in de Ligue 1 lukt niet, met Paris Saint-Germain als concurrent. De Europa League zou wel kunnen. We spelen tegen Manchester United, maar als grote Franse club is het onze plicht om ze partij te bieden."

Waar zijn toekomst ligt? "Over mijn contract praten, daar houd ik niet van', meldde Tagliafico. "Als ik dit niveau blijf halen, vind ik het het beste om in Europa te blijven. In mei zal duidelijk worden waar mijn toekomst ligt. Ik ben laat bij Ajax gekomen, waardoor ik nog veel doelen heb. Er zullen kansen genoeg komen."