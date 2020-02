Geschreven door Jelmer Jager 11 feb 2020 om 12:02

De wedstrijd van Ajax werd vanwege de storm Ciara zondag afgelast. Nico Tagliafico had het nog niet eerder meegemaakt. “Een afgelasting een dag van te voren vanwege het weer heb ik nog niet eerder meegemaakt. Wel op de dag van een wedstrijd zelf vanwege de regen. Als het niet geschikt is om te spelen, als de omstandigheden het niet toelaten, dan heb ik liever dat het op een ander moment wordt gespeeld. In die zin is het goed dat het is afgelast”, laat hij weten aan Ajax TV.

“Ergens was het ook lekker, omdat het de jongens helpt die nog niet helemaal waren hersteld. Wat tijd helpt daarbij. Maar de komende week volgen de wedstrijden om de drie dagen, dus hoe fitter je bent, hoe beter. We gaan iedereen nodig hebben.”

Ajax kent mede door veel blessures een stroeve start van kalenderjaar 2020. Ondanks dat heeft Tagliafico veel vertrouwen in het bereiken van de gestelde doelen. “De machine moet na de winterstop weer opnieuw opgestart worden. Je moet weer beginnen met alles. Het duurt even voordat het team weer is geactiveerd en weer draait zoals vorig jaar. Soms hebben we in ons hoofd dat het niet goed gaat, maar we zijn helemaal niet slecht. Het ligt aan onszelf. We moeten gemotiveerd en fel zijn, net zoals tegen PSV. We hebben een geweldig team en kunnen van iedereen winnen. Als wij het goed doen, twijfel ik er niet aan dat we onze doelen gaan bereiken.”