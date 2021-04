Geschreven door Jessica Westdijk 08 apr 2021 om 10:04

Nico Tagliafico is inmiddels alweer 4 jaar een vaste waarde bij Ajax en kijkt keer op keer zijn ogen uit wanneer jeugdspelers aanhaken bij het eerste elftal. Recent beleefden Devyne Rensch en Jurriën Timber hun doorbraak in het eerste elftal.

Tagliafico vertelt over zijn eerste indrukken van Devyne Rensch: “Toen hij met ons mee begon te trainen was hij linker centrale verdediger. Daarna zag ik dat hij rechts centraal werd gezet, dus toen dacht ik dat dat zijn positie was. En toen begon hij ineens als rechtsback. Dus ik dacht: Wat is zijn positie nou eigenlijk? Waar speelt deze jongen? Dat is heel knap, want regelmatig op een andere positie spelen is niet gemakkelijk. Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen. Als zeventien- of achttienjarige kun je bij deze club mee met het eerste elftal, want het enige dat je mist is het spelen van wedstrijden. De filosofie is overal hetzelfde”, vertelt de Argentijn in gesprek met AjaxTV.

Ook over Timber heeft hij lovende woorden: “Jurriën is een speler die me heeft verrast. Hij is een agressieve speler die zijn territorium afbakent en laat zien dat het moeilijk is om hem voorbij te komen. Dat had ik nog niet eerder gezien bij Nederlandse spelers. Nederlanders zijn technisch wel goed, maar maken minder contact en zijn minder agressief. In dat opzicht heeft Timber echt indruk op me gemaakt. Hij is een complete speler.”