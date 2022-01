Geschreven door Idse Geurts 18 jan 2022 om 09:01

Nicolas Tagliafico wil Ajax verlaten. Vanwege zijn gebrek aan speeltijd mikt de Argentijn nu op een transfer. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Tagliafico wil eind dit jaar actief zijn op het WK, dus het is voor hem noodzakelijk dat hij minuten maakt. Naar verluidt willen twee clubs de verdediger overnemen. Het zou gaan om Napoli en Olympique Marseille. Het gaat dan echter wel om een huurperiode. Of deze clubs Tagliafico later ook definitief willen vastleggen is niet duidelijk.

Daarnaast is het nog maar de vraag of Ajax wil meewerken aan een (tijdelijke) transfer. Hoewel Tagliafico zijn basisplek is kwijtgeraakt, is hij nog steeds een gewaardeerde kracht in Amsterdam. Erik ten Hag liet vorige maand ook weten dat hij geen spelers meer kwijt wilt. “Als spelers gaan, zullen we eerst een vervanger willen hebben. In die volgorde, dat is het ideale plaatje. Financieel zijn we niet genoodzaakt om te verkopen”, liet Ten Hag optekenen.

Tagliafico was de afgelopen seizoenen vrijwel altijd basisspeler bij Ajax. Dit seizoen moet hij echter Daley Blind voor zich dulden op de linksback positie. Dit seizoen begon Tagliafico pas drie Eredivisie wedstrijden aan de aftrap.