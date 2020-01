Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 12:01

Nico Tagliafico is op zijn plek in Amsterdam. Sinds zijn komst bij Ajax, twee jaar geleden, is hij uitgegroeid tot onbetwiste basisspeler en publiekslieveling.

De 27-jarige verdediger lijkt steeds meer in aanmerking te komen voor een transfer. Afgelopen zomer waren er onder andere geruchten dat Atlético Madrid hem wilde hebben. Zelf is hij er totaal (nog) niet mee bezig.

“Ik zal nooit zeggen dat ik weg wil. Als er een club komt waar ik geïnteresseerd in ben en als mijn club er ook financieel op vooruit gaat, dan zien we het wel”, zegt de Argentijn in gesprek met FOX Sports.