Tahamata herinnert: "Heb hem in januari of februari nog gebeld"

"We hadden een gala van Lucky Ajax in Huis ter Duin", begint de oud-aanvaller tegen Ajax Showtime. "Ik kreeg van Aad de Mos het nummer van Leo, van de trainer, en ik heb hem gebeld. Mijn vrouw zei ook: gelukkig heb je hem nog gesproken... Dat gala was in december. Ik denk dat ik hem in januari of februari nog gebeld heb om te vragen hoe het met hem ging."

Tahamata heeft een prachtige tijd gehad met Beenhakker. "Ik heb warme gevoelens bij hem. Ik vind het heel erg dat hij is overleden. Het was iemand die iets meer uit een speler kon halen dan een andere trainer." Eind jaren zeventig bracht Tahamata een eigen grammofoonplaatje uit, richting het EK van 1980.

De Ajax-aanvaller kreeg destijds veel verzoeken binnen om te zingen, maar daar stak Beenhakker een stokje voor. "Bobby Haarms en Leo waren met z'n tweetjes en zeiden tegen mij: nee, je gaat niet. Jij bent profvoetballer, je bent geen zanger. Natuurlijk mocht ik niet gaan, haha. Dat was snel afgelopen", aldus voormalig Ajax-aanvaller Simon Tahamata.