Tahamata hint op Ajax-onthulling: "Zal voor mijn rechten opkomen"

Tahamata was jarenlang jeugdtrainer bij Ajax, maar vertrok vorig jaar uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer kreeg van de club te horen dat hij minder uren zou maken, maar daar leek hij het niet mee eens. "Ik zal binnenkort spreken en ik zal altijd voor mijn rechten opkomen", schrijft Tahamata op Instagram bij een bericht van Ahmed Naser, eigenaar van ONA Marketing Sports.

"De beste persoon die ik in mijn voetballeven ben tegengekomen, de meest professionele, de meest respectvolle. Ik zal vechten voor jouw rechten. Simon, de geweldige legende. We steunen je allemaal. Wat er met een legende als jou is gebeurd, is ongelooflijk", klinkt het.