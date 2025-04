Tahamata op zoek naar nieuwe klus: "Heb een stuk of drie aanbiedingen"

Tahamata vertrok in maart vorig jaar met pijn in zijn hart op een vervelende manier bij Ajax na vijftien jaar jeugdtrainer te zijn geweest. De oud-international vertrok naar een voetbalschool in Berlijn, maar dat avontuur komt weer ten einde. "Berlijn is voorbij, dat is gepasseerd. Nu ga ik me op een volgend project richten", laat hij weten. "Ik heb een stuk of drie aanbiedingen."

Het voedt de geruchten over een terugkeer naar Amsterdam. Volgens de Telegraaf maakt Tahamata er geen geheim van graag weer aan het werk te gaan in de Amsterdamse jeugdopleiding.