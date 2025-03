'Tahamata keert terug bij Ajax': "Staan open voor een terugkeer"

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN wordt Beuker gevraagd naar een mogelijke terugkeer van Tahamata. "Ik heb heel kort met Simon samengewerkt. Toen ik kwam, kondigde hij snel zijn vertrek naar Duitsland aan. Met hem werken was heel prettig. Het is een energieke man", zegt de directeur voetbal.

Hans Kraay jr. was niet tevreden met dat antwoord. "Simon Tahamata hoort toch bij Ajax?", zegt hij. Beuker: "Met Simon zijn we goed in contact. Het is iets om naar te kijken. Wat wil hij, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben. Ik vind het een fantastische trainer voor de jeugd en we staan altijd open voor een terugkeer. Dat is niet eenvoudig, maar ik ga mijn best doen", benadrukt Beuker.

Update, maandag 31 maart: Hans Kraay junior kwam zondagavond nog met een update bij De Oranjezondag. "Vanmorgen was Marijn Beuker bij ons (ESPN, red.) en ik heb het gevoel dat Tahamata heel snel een aanbieding krijgt om uit Duitsland terug te komen naar Ajax", sprak hij. "Dat zou Ajax goed doen, dat is voor de jeugd goed; dat is voor iedereen goed", besluit Kraay junior realistisch.