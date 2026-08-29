'Tahirovic verlaat Denemarken tekent contract bij Belgische topclub'

KRC Genk blijft lijkt aan de haal te gaan met ex-Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic. De 23-jarige Bosnische maakt op huurbasis de overstap vanaf Brøndby IF. Ook is er een optie tot koop op de speler.

Tahirovic wordt volgens Het Laatste Nieuws zaterdag medisch gekeurd. Sinds 2025 komt hij uit voor Brøndby, dat hem overnam van Ajax. Aanvankelijk zou zijn overstap een directe transfer bedrag met een transfersom van zo'n vier miljoen.

Uiteindelijk is er dus toch voor een huurdeal gekozen. Ajax haalde hem op bij AS Roma en betaalde zo'n zeven miljoen euro voor de speler, die in Amsterdam nooit uit de verf kwam. Na een jaar bij Brøndby kan hij zich dus al op gaan maken voor een nieuwe stap.