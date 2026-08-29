'Tahirovic verlaat Denemarken tekent contract bij Belgische topclub'
KRC Genk blijft lijkt aan de haal te gaan met ex-Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic. De 23-jarige Bosnische maakt op huurbasis de overstap vanaf Brøndby IF. Ook is er een optie tot koop op de speler.
Tahirovic wordt volgens Het Laatste Nieuws zaterdag medisch gekeurd. Sinds 2025 komt hij uit voor Brøndby, dat hem overnam van Ajax. Aanvankelijk zou zijn overstap een directe transfer bedrag met een transfersom van zo'n vier miljoen.
Uiteindelijk is er dus toch voor een huurdeal gekozen. Ajax haalde hem op bij AS Roma en betaalde zo'n zeven miljoen euro voor de speler, die in Amsterdam nooit uit de verf kwam. Na een jaar bij Brøndby kan hij zich dus al op gaan maken voor een nieuwe stap.
Zet in op Ajax tegen Telstar!
Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'
Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"
'Tahirovic verlaat Denemarken tekent contract bij Belgische topclub'
Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"
Gloukh-transfer niet realistisch: "Ik weet dat ik hier blijf"
Sean Steur bejubeld: "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax"
'Kian Fitz-Jim direct grote ster in Serie A, ster is rijzende'
Oud-Ajacied Schuurs na drie jaar weer terug in wedstrijdselectie
'Ajax-doelwit neemt afscheid bij club, transfer lijkt kwestie van tijd'
Tsygankov wil schitteren bij Ajax: "Waren niet de fijnste weken"
Transfernieuws: 'Ajax wil man van 6 miljoen ophalen bij Celta de Vigo'
'Vermeende affaire van Maarten Stekelenburg zorgt voor ophef'
Spaan: "Het is jaren geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had"
Ouazane duidelijk over interlandkeuze: "Ik heb een keuze gemaakt"
Ajax-parel vol lof over ploeggenoot: "Hij begrijpt het spel"
Van Halst legt lat hoog voor Ajax: "Moet je toptarget van maken"
Ajax-transfers zorgen voor verbazing: "Vind het vrij opmerkelijk"
Derksen over Ajax-blunder: "Dan is dat de enige mogelijkheid"
Ajax-aanwinst moet wachten op debuut: "Willen hem rustig brengen"
'ESPN bevestigt: Ajax brengt miljoenenbod uit op linksbuiten'
'Ajax-target Ounahi krijgt toestemming om naar Amsterdam te vliegen'
Cambuur legt plots vertrek Ajax-huurling uit: "Zat veel dieper"
Míchel ontdekt nieuwe optie bij Ajax: "Weet dat hij dit kan"
Van der Vaart kritisch op Ajacied: "Vindt zich veel beter dan hij is"
Ajax krijgt meevaller rond Tsygankov: 'In recordtempo' geregeld
Van Halst ziet Ajax-loting en wil meedoen: "Oude Jan afstoffen"
'Nieuwe transferdreiging voor Ajax: Baas plots weer interessant'
LOTING| Ajax in Conference League onder meer tegen Atalanta & Getafe
Henk Spaan wijst naar Ajacied: "Hoeveel zou PSV willen betalen?"
Overbodige Ajacied gevraagd naar transfer: "Ben gewoon nog hier"