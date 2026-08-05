'Takehiro Tomiyasu doorstaat keuring en heeft nieuwe club gevonden'

Takehiro Tomiyasu heeft een nieuwe club gevonden. De Japanse verdediger speelde sinds de vorige winter bij Ajax, maar vertrok na het seizoen op transfervrije basis bij de club.

Inmiddels is Tomiyasu gekeurd door Crystal Palace, waar hij snel een contract zal ondertekenen. "Here we go", aldus de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano. Hij maakt dan ook melding van de aanstaande overstap naar Selhurst Park.

Tomiyasu speelde dus een half seizoen in het shirt van Ajax. In totaliteit kwam hij tot negen officiële optredens, waarin hij één assist leverde. Scoren deed hij niet. Crystal Palace wordt voor Tomiyasu niet zijn eerste club in Engeland, want eerder kwam hij al tot 84 wedstrijden voor Arsenal.