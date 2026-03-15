Takehiro Tomiyasu eerlijk: "Ik was zó nerveus voor de wedstrijd!"

"Om eerlijk te zijn: ik was zó nerveus voor de wedstrijd!" vertelde Tomiyasu na het duel, geciteerd door Voetbal International. "Maar toen de wedstrijd begon, was ik volledig gefocust op wat ik moest doen op het veld. Ik ben niet tevreden, eigenlijk. Ik kan natuurlijk veel beter, maar dat komt wel. Om heel eerlijk te zijn tegen jullie, ben ik vooral echt helemaal dood. Het was een zware wedstrijd voor me, mijn eerste als basisspeler sinds 2024. Dus ik had het zwaar."

"Maar dat ik nu weer basisspeler was, dat is wel iets groots ja", vervolgt hij. "Ik had al wat wedstrijden gespeeld, maar als invaller natuurlijk. Ik was er klaar voor om te starten. Maar ik vind dat ik nog veel beter moet spelen, er is nog veel ruimte voor verbetering voor mij. Mentaal, fysiek, technisch moet ik gewoon beter worden. Ik ben nog nieuw hier, dus ik moet mezelf bewijzen, wat ik kan brengen voor het team, voor de club. Op de trainingen én in de wedstrijden moet ik mezelf laten zien. Ik kan in elk geval veel beter dan dit."

"Ik ben heel blij met het resultaat, 4-0 winnen in eigen huis, dat is perfect. We hebben natuurlijk een nieuwe trainer, die onze mentaliteit toch wel iets veranderd heeft, ik denk ook dat we dat nodig hadden. De trainer wil dat we agressief spelen, daar hebben we de hele week op getraind. Je moet als spelers verantwoordelijkheid nemen, we hadden het beter moeten doen. Vandaag hebben we spirit getoond, maar ik denk dat we nog zoveel ruimte voor verbetering hebben, dus we moeten bescheiden blijven en ons weer op de volgende wedstrijd richten", aldus Tomiyasu.