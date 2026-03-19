Takehiro Tomiyasu krijgt mooi nieuws en kan zijn koffers pakken

Tomiyasu kreeg bijna twee jaar geleden voor het laatst een oproep voor Japan en werd daarna geplaagd door blessureleed. In december tekende de 27-jarige Japanner een contract tot het einde van het seizoen bij Ajax.

Japan speelde volgende week zaterdag op Hamden Park een vriendschappelijke interland tegen Schotland. Drie dagen later wacht een confrontatie met Engeland op Wembley. Tomiyasu hoeft dus niet lang in het vliegtuig te zitten, maar blijft in Europa.

Voor Japan gelden de oefeninterlands als voorbereiding op het WK van komende zomer. Daar wacht voor Tomiyasu mogelijk een pikant duel. In de eerste WK-wedstrijd is het Nederlands elftal namelijk de tegenstander van de Aziaten. Tomiyasu is niet de enige Eredivisie-speler die een uitnodiging voor Japan kreeg. Ook Tsuyoshi Watanabe, Ayase Ueda (beide Feyenoord), Koki Ogawa en Kodai Sano (beide NEC) kregen een oproep.