Talent dient zich aan bij Ajax: "Hopelijk meetrainen bij Ajax 1"

Jinairo Johnson is tevreden over zijn recente prestaties bij Jong Ajax. Op 28 februari kreeg hij voor het eerst een basisplaats tegen Jong FC Utrecht, en op 3 maart stond hij opnieuw in de startopstelling tegen FC Eindhoven. Het talent kijkt met een positief gevoel terug op deze bijzondere periode.

Voor Johnson was het pas de derde keer dat hij in actie kwam voor Jong Ajax. De zeventienjarige merkt aan alles dat het voetballen in de Keuken Kampioen Divisie zwaarder is dan bij de jeugdteams. Na 74 minuten werd Johnson van het veld gehaald. De verdediger geeft aan dat hij echt helemaal op was. "Mijn benen waren er wel klaar mee. Op vrijdag speelde ik negentig minuten en nu weer zeventig. Dat was wel wennen voor mij. Ik had zelf niet verwacht dat ik vrijdag in de basis zou staan. Ik ben blij dat ik vandaag weer mocht beginnen", klinkt hij dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen.

"Voor vrijdag was het nog niet eens zeker dat ik bij de wedstrijdselectie zou zitten. Dat ik dan basis sta is wel leuk", vertelt hij. Ook benadrukt hij nogmaals dat het op dit niveau allemaal wat sneller gaat dan dat hij gewend was in de jeugd. "Je kan hier niet altijd zo veel dribbelen, want iedereen is hier groter en sterker. Je moet vaker direct spelen en je onderscheiden met passes en het om je heen kijken." Tot slot laat hij weten dat hij een volgende stap wil zetten in zijn ontwikkeling. "Ik hoop vast aan te kunnen sluiten bij jong en hopelijk kan ik nog meetrainen bij het eerste."