Talent moest hals over kop naar Arena: "Pasveer geblesseerd"

Paul Reverson beleefde een onverwachte zondag. De negentienjarige doelman van Jong Ajax was net klaar met trainen op De Toekomst toen hij plotseling werd opgeroepen om zich in sneltreinvaart naar de Johan Cruijff Arena te begeven. Door een blessure van Remko Pasveer moest hij als reservedoelman plaatsnemen op de bank tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Reverson, die dit seizoen zes keer onder de lat stond bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, zat al eerder bij de wedstrijdselectie van trainer Francesco Farioli, maar nog niet in de Eredivisie. "Ik was net klaar met trainen en was onderweg naar mijn auto. Toen kreeg ik een belletje van onze teamleider", vertelt hij aan ESPN. "Hij zei dat ik zo snel mogelijk naar de Arena moest komen, omdat Remko Pasveer geblesseerd was geraakt. Ik moest invallen op de bank."

Voor de jonge doelman was het een bijzonder moment. Waar hij normaal gesproken als toeschouwer op de tribune zit, maakte hij nu deel uit van de selectie. "Het was een heel mooie ervaring. Meestal zit ik zelf op de tribune in de Arena, maar nu hoor ik er zelf bij," aldus Reverson. "Ik voel dat de kansen daar zijn, dus ik zal altijd honderd procent blijven geven."