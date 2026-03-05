Meldingen
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Talent van FC Twente: "Op mijn 15de kon ik al bij Ajax terecht"

Ruud Nijstad wordt in het zonnetje gezet
Ruud Nijstad wordt in het zonnetje gezet Foto: © Pro Shots

Ruud Nijstad geldt al jaren als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van FC Twente. De centrale verdediger staat bekend om zijn sterke linkerbeen en het gemak waarmee hij kan indribbelen vanuit de achterhoede. Al op jonge leeftijd stond hij in de belangstelling van meerdere topclubs.

"Op mijn 15de kon ik al bij Ajax, PSV en Feyenoord terecht", vertelt Nijstad aan TC Tubantia. Ook vanuit het buitenland was er serieuze interesse. "Het grote Juventus nodigde mij en mijn ouders uit en probeerde ons te verleiden met Italiaanse charme."

Toch was de verdediger er snel uit dat hij in Nederland wilde blijven. "Als zo’n club belt, denk je als jonge jongen wel even: wow… Het was prachtig daar, maar ik was er snel uit dat ik in Nederland wilde blijven."

Mede dankzij de inspanningen van toenmalig technisch directeur Arnold Bruggink bleef Nijstad bij FC Twente. Dit seizoen bekroonde hij zijn ontwikkeling met zijn debuut in de hoofdmacht, uitgerekend in de derby tegen Heracles Almelo.

Dat moment maakte veel indruk op de jonge verdediger. "Als je in De Grolsch Veste met al die supporters het veld oploopt… Dat is zo mooi", zegt hij. "Zoals zondag met dat spandoek. Er zijn niet veel clubs in Nederland waar dit gebeurt."

