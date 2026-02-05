Talent verwacht bij te tekenen bij Ajax: "We zijn ermee bezig"

Pharell Nash staat voor een belangrijke fase in zijn ontwikkeling bij Ajax. De zeventienjarige aanvaller maakte dit seizoen al zijn eerste minuten in het eerste elftal en is inmiddels definitief aangesloten bij Jong Ajax. Met zijn achttiende verjaardag in zicht kan hij binnenkort een langduriger contract tekenen in Amsterdam, want zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2027.

De gesprekken over een nieuw contract zijn al gestart. "We zijn ermee bezig. Verder wil ik er niet op ingaan, maar ik denk dat het wel goed gaat komen", vertelt Nash daarover aan Ajax Showtime.

De focus ligt voor hem nu volledig op presteren bij Jong Ajax. Hij wil daar minuten maken en belangrijk zijn, in de hoop zich verder in de kijker te spelen bij het eerste elftal. "Ik wil zo veel mogelijk spelen bij Jong Ajax en een bijdrage leveren met doelpunten en assists. Vanuit daar kijken of ik een kans kan krijgen bij het eerste elftal, maar nu eerst presteren bij Jong."

Nash deed dit seizoen al ervaring op in Ajax 1. Hij viel in tijdens bekerduel tegen Excelsior Maassluis, maakte zijn Eredivisie-debuut tegen FC Groningen en kreeg ook minuten in de Champions League tegen Olympiakos. Een basisplaats bleef vooralsnog uit.

De aanvaller moest deze week wel een teleurstelling verwerken met Ajax O19, dat in de Youth League werd uitgeschakeld door Legia Warschau. Nash baalde zichtbaar na afloop. "Ik denk dat we deze wedstrijd hadden moeten winnen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de kansen die ik heb gemist. Maar desondanks hebben we hard gewerkt, ook toen we met tien man stonden. Er zat meer in."