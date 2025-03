"Talenten als Bounida en Steur hebben een dusdanige achterstand"

"In dat kader haalde Ajax met Fran Molano ook een expert binnen die zich moet gaan richten op de grote frustratie van Farioli, en eerder ook Maurice Steijn en John van ’t Schip: het herstel van geblesseerde spelers", schrijft Goodijk op de website van VI. "Molano, die in het verleden onder meer werkte in Spanje, Zwitserland en in Turkije met Farioli, is de nieuwe Reconditioning and Return to Play Coach. Met name dat laatste gedeelte van zijn titel is nieuw. Het houdt in dat hij spelers in de laatste fase van hun herstel op het veld gaat begeleiden richting hun rentree op het wedstrijdformulier", constateert hij.

"Vorig seizoen en ook dit jaar nog ging het daar te vaak mis, dan was er vertraging maar vooral onduidelijkheid in dat proces, bijvoorbeeld in de begeleiding van Steven Berghuis", blikt Goodijk terug. "Nu wordt er per geblesseerde speler een fysiotherapeut aangewezen als case manager die de verantwoordelijkheid heeft en het overzicht bewaart. Dat topsportprogramma, het werken aan de marginal gains, implementeert Ajax ook in de jeugdopleiding. Farioli boekt nu resultaat op de korte termijn, maar benoemde al het fysieke verschil met spelers die aansluiten vanuit Jong Ajax. Talenten als Rayane Bounida, Sean Steur en Gerald Alders hebben een dusdanige achterstand ten opzichte van hun concurrenten dat het lastig doorbreken is", beseft hij.

"In de toekomst hoopt Marijn Beuker de jeugdspelers ook fysiek beter ontwikkeld af te leveren", vervolgt Goodijk. "Als onderdeel van het opleidingsprogramma van oud-Ajacieden houdt ook Daniël de Ridder zich daar actief mee bezig. Wat daarbij handig uitkomt, is dat Ajax sowieso al bezig was om het trainingscomplex te verbouwen. De Nieuwe Toekomst wordt ingericht om het nieuwe topsportprogramma te faciliteren, met onder meer een uitgebreidere wellness met sauna’s, ijsbaden en zwembaden om het herstel van spelers te optimaliseren. Er zijn zelfs plannen voor een klein keukentje in de spelersbus, zodat ook daar nog verse maaltijden bereid kunnen worden", verklapt hij.