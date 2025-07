Ajax-talent maakt indruk: "Brobbey klapte voor zijn teamgenoot"

De 17-jarige middenvelder bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt. "De middenvelder dook op in de Aarhus-doelmond, waar hij met zijn rug naar de goal de bal kreeg aangespeeld door Traoré. Die nam hij aan met rechts en schoof hij meteen na zijn draai binnen met links. Brobbey, die niet snel onder de indruk is, klapte voor zijn jonge teamgenoot", schrijft Inan in zijn analyse op de website van het Algemeen Dagblad.

Volgens Inan zien club en trainer John Heitinga veel potentie in Steur: "Dat komt doordat hij vrije ruimtes en teamgenoten herkent en met zijn traptechniek en balvaardigheid ook snel vindt", vervolgt de verslaggever. "Steur kan goed passen, dribbelen, combineren en schieten. Die kwaliteiten kwamen in het vechtvoetbal dat Jong Ajax vaak in de eerste divisie speelt, minder tot uiting. In een dominant eerste elftal des te meer", besluit Inan enthousiast.