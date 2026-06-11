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Taylor: "Ajax-tijd alleen maar positief, behalve de laatste duels"

Joram
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. De middenvelder, inmiddels actief bij Lazio in Italië, sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert in Amsterdam. Hij spreekt vooral positief over zijn periode bij de club, ook onder trainer Francesco Farioli.

"Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan die tijd, behalve de laatste paar wedstrijden", zegt Taylor tegen Ziggo Sport. Ajax gaf toen namelijk de landstitel weg in de laatste speelrondes. "Als ik kijk naar het grotere plaatje, dan kijk ik alleen maar positief terug op die tijd. Ik heb veel geleerd en als team hebben we dat ook. Ik heb dingen meegemaakt die hier vrijwel hetzelfde zijn."

Taylor haalt vooral de verdedigende organisatie van Ajax als voorbeeld aan uit die periode. "Hoe wij als team verdedigden dat jaar. Dat is een beetje hetzelfde. Wij blijven dan met vier man achterop, maar de manier waarop en hoe je elkaar helpt in situaties, dat is identiek aan hoe wij het nu doen bij Lazio. Er zijn dingen waarbij ik denk: dat heb ik bij Ajax ook gehad. Daardoor heb ik me hier sneller kunnen aanpassen dan normaal", aldus Taylor.

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