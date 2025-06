Taylor benadrukt het pijnpunt: "Dat gebeurde ook tegen Finland"

Kenneth Taylor is teleurgesteld over de pijnlijke nederlaag van Jong Oranje tegen Denemarken. Volgens de Ajax-middenvelder is het grootste probleem van het team van Michael Reiziger het gebrek aan doelgerichtheid.

"We hebben veel kansen gecreëerd en die niet afgemaakt. We doen onszelf daarin gewoon tekort", vertelt Taylor voor de camera van Ziggo Sport. "Ik denk dat wij goed hebben gespeeld, maar je hebt er gewoon niks aan. Vooral op een toernooi niet als je met 2-1 verliest." Jong Oranje krijgt dit EK gemakkelijk doelpunten tegen. "Zij maken met drie, vier kansjes twee goals. Datzelfde was tegen Finland. Op een toernooi is dat gewoon een wereld van verschil."

Nederland kreeg zelf ook genoeg kansen. Er werden 28 schoten op het Deense doel gelost, maar veel doelpunten leverde dat niet op. "We moeten onszelf belonen en dat doen we niet. Dan loop je achter de feiten aan", benadrukt de Ajax-middenvelder.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er veel discussie over de opstelling van Reiziger. Er stond opnieuw een linksachter op het middenveld, maar Taylor heeft daar geen moeite mee. "Anass heeft bij ons daar vaker in gespeeld. Dat kan hij gewoon goed, dus daar voel ik me veilig bij."

Nu wacht Jong Oekraïne op Oranje. Die wedstrijd moet gewonnen worden om zicht te houden op de kwartfinales van het EK. "We voetballen veel kansen bij elkaar. We moeten ons belonen, en dat doen we niet. We hebben nog één kans en daar geloven we met elkaar in. Zolang er een kans is, moeten we er sowieso in geloven", aldus de 23-jarige.