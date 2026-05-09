Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

bron: De Telegraaf
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Kenneth Taylor ruilde Ajax vorige winter in voor SS Lazio. De middenvelder had een halfjaar eerder echter ook naar FC Porto gekund. 

Francesco Farioli wilde Taylor graag meenemen naar Portugal, maar dat ging niet door. "Dat de deal naar Porto in de zomer van 2025 niet doorging, kwam doordat Ajax me niet aan die club wilde verkopen", legt Taylor uit in gesprek met de Telegraaf

De middenvelder zelf stond wel open voor de stap. "Daar heb ik vanwege mijn band met Francesco wel van gebaald", geeft hij toe. "Niet dat het een straf was, hoor. Maar daardoor moest ik wel zes maanden langer bij Ajax blijven, terwijl ik een transfer kon en wilde maken."

In de winterstop verliet de Oranje-international Ajax voor Lazio, al deden Farioli en FC Porto ook nog een poging. "Afgelopen winter kwam Porto terug, maar was er eigenlijk geen budget", weet Taylor. "Lazio Roma trok me aan, omdat het een prachtige club is in een fantastische competitie, met een uitstekende trainer."

