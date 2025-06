Taylor blikt terug: "Vorig jaar was er al sprake van een transfer"

Taylor speelde een uitstekend seizoen bij Ajax en wordt opnieuw gelinkt aan een zomerse transfer. "Vorig jaar was er al sprake van een transfer", blikt hij terug in Helden Magazine. Toen zag de middenvelder het echter nog niet zitten om Ajax te verlaten. "Ik heb er met mijn manager voor gekozen om te blijven, Ajax wilde ook graag dat ik bleef. Ik ben ook enorm blij dat ik dat heb gedaan, heb daar totaal geen spijt van. Ik heb een heel mooi seizoen gedraaid."

Deze zomer is de Oranje-international wel klaar voor een stap naar het buitenland. "Als sporter heb je ambities. Die heb ik ook", geeft hij aan. "Daar moet ik wel bij zeggen dat ik met alle liefde bij Ajax blijf als er geen club voorbijkomt waarvan ik denk: dit is een goede vervolgstap. Waar ik specifiek naar kijk bij een club? Naar heel veel dingen. Het gevoel is het belangrijkst wat betreft de keuze voor een nieuwe club. Ik laat het deze zomer op me afkomen, we zien wel wat er gebeurt."