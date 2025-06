Taylor blikt terug: "Ze kunnen allemaal de puntje, puntje krijgen"

Afgelopen seizoen was Taylor een van de grote uitblinkers van Ajax, maar een jaar daarvoor kreeg hij vaak kritiek en werd hij uitgefloten door de eigen aanhang. "Nou, wat ik persoonlijk had: ik dacht op een gegeven moment gewoon: Ze kunnen van mij allemaal de – hoe zeg ik dat netjes? – puntje, puntje krijgen", blikt hij terug in Voetbal International. "Ik dacht: Nu is het mooi geweest, ik ga mezelf niet meer slecht laten voelen door mensen die ik totaal niet ken."

Bij Taylor ging rond de uitwedstrijd tegen Bodo in februari vorig jaar de switch om. "Daar maakte ik de winnende en begon ik ook te beseffen hoe de voetbalwereld in elkaar zit. De ene wedstrijd ben je de held en de andere ben je weer het lulletje", legt hij uit. "Dus je moet er gewoon echt heel weinig waarde aan hechten, denk ik, wat de buitenwereld van je vindt. Oók als je het goed doet, maar ook als het minder gaat."

De Oranje-international ziet elke wedstrijd weer als een nieuwe kans om je te laten zien. "Gewoon lekker voetballen, het team helpen, de club helpen", klinkt het. "Soms is het ook best lastig, want je weet ook niet precies wie jou wel steunt en wie tegen je is. Je moet ook niet iedereen over één kam scheren."