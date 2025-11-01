Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Taylor chagrijnig over beslissing scheids: "Daar komt de goal uit"

Arthur
bron: ESPN
Jacob Trenskow en Kenneth Taylor
Jacob Trenskow en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagavond niet verder kunnen komen dan een 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen. Het duel bood weinig hoogtepunten en kende een korte onderbreking vanwege rook die van de tribunes afkwam. Met het behaalde punt doen zowel Ajax als SC Heerenveen weinig vooruitgang op de ranglijst.

Aanvoerder Kenneth Taylor sprak na afloop zijn teleurstelling uit. "We zijn teleurgesteld met een punt, we speelden geen grote wedstrijd. We stonden 1-0 voor en dat moeten we gewoon vasthouden," zei hij. Taylor wees op de gemiste kansen die Ajax had om de voorsprong uit te breiden. "We hebben kleine kansen op 2-0 gehad, maar je moet de nul houden als je de wedstrijd wil winnen. We wisten wat SC Heerenveen zou doen, hoog druk zetten, en daar wilden we onderuit voetballen."

Volgens Taylor speelde slordigheid aan de bal een grote rol in het verloop van de wedstrijd. "We moeten hun complimenten geven en denken dat we slordig zijn geweest aan de bal. Dan kom je niet lekker in de wedstrijd." Over de gelijkmaker van SC Heerenveen had hij ook een duidelijke mening. "De goal die zij maakten, pak ik hem in de hoek af, maar de scheidsrechter gaf hem aan hen. Dat was een verkeerde beslissing waar de goal uitkomt."

