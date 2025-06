Taylor: "Daar ben ik een paar dagen met mijn vriendin geweest"

Jong Oranje neemt het vrijdagavond in Groningen op tegen de leeftijdsgenoten van Jong Ivoorkust en vanaf volgende week gaat het EK in Slowakije beginnen voor de ploeg van trainer Michael Reiziger. Kenneth Taylor baalt echter nog altijd van de misgelopen landstitel met Ajax.

"Na de laatste wedstrijd tegen FC Twente (op zondag 18 mei, red.) overheerste de pijn nog. Die gaat niet zomaar weg", vertelt hij op de website van het Algemeen Dagblad. "Vorig jaar had ik voor de tweede plek getekend, maar niet op deze manier. Als je zo dichtbij bent, dan wil je kampioen worden ook", aldus Taylor, die inmiddels wel even de tijd heeft gehad om alles te laten bezinken.

"Ik ben een paar dagen in Zakynthos geweest met mijn vriendin", blikt hij terug. "Even tot rust komen na een zwaar seizoen, waarin ik meer dan zestig duels heb gespeeld. Als je dan op een strandbedje ligt, flitsen de vele mooie momenten voorbij in je hoofd. Maar je baalt ook nog omdat je de titel op een verschrikkelijke manier hebt weggegeven. En kampioen worden, daar heb ik heel veel voor over. Daar zou ik haast al mijn individuele prestaties voor opofferen. Liever de titel dan al die goals en assists", besluit Taylor teleurgesteld.