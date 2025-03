Taylor doet een opmerkelijke uitspraak: "Het lijkt echt groter"

Kenneth Taylor is te spreken over de faciliteiten in het stadion van PEC Zwolle, vooral over de netten van de doelen. De middenvelder, die tegen PEC het enige Ajax-doelpunt maakte, heeft het idee dat de netten in het MAC3Park stadion groter lijken dan normaal.

Na afloop van de wedstrijd vertelde Taylor dat hij geen zenuwen had voor zijn penalty, omdat hij de goals in het MAC3Park stadion juist prettig vindt. "Ik moet zeggen dat ik de goals van PEC Zwolle wel lekkere goals vind om op te schieten. Het is wel lekker om op die netten een penalty te schieten. Het lijkt op een of andere manier groter. Toen ik achter de bal stond vond ik ze ook best wel groot. Dat is natuurlijk wel oké en fijn."

Taylor keek ook terug op de wedstrijd en de algehele prestaties van zijn team. "In de eerste twintig minuten komen we niet zo goed uit de startblokken. Dan zijn zij wel een aantal keer gevaarlijk, maar daarna leek het alsof zij terug gingen. Ik denk dat wij vanaf dat moment de wedstrijd wel meer onder controle kregen. Wij willen natuurlijk ook het liefst met een galavoorstelling winnen, maar tegen ons wil elke ploeg natuurlijk winnen en honderd procent geven."