Taylor doet opvallende oefening in bed: "Heb het van hem geleerd"

Kennet Taylor houdt een les van Louis van Gaal goed in zijn achterhoofd verborgen. Dat vertelt hij in een item van Ziggo Sport. De oud-Ajax-middenvelder probeert, ter voorbereiding op een duel, wedstrijdbeelden in zijn hoofd op te roepen.

"Op het veld zelf dan is het ook wel een beetje dat je probeert te imagineren wat er gebeurt. Ik heb het ooit geleerd... Ik heb het van de trainer Louis van Gaal", zegt Taylor in gesprek met Ziggo Sport. "Die vond dat ook en sprak dat ook uit naar de groep om dat te doen."

Nooit is hij dat vergeten. "Ik moet zeggen, voor het slapengaan of op zulke momenten, ga ik proberen in slaap te vallen met beelden van de wedstrijd. Om goede momenten van jezelf en van het team te zien", besluit de oud-Ajacied.