Taylor eerlijk over toekomstplannen: "Niet veel mooier dan Ajax"

Taylor voelt zich klaar voor de volgende stap, zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. "Dat zit niet alleen in afgelopen seizoen. Ik heb nu ruim 160 wedstrijden voor Ajax in de benen", aldus de middenvelder. "De ambities zijn dan ook daar, maar ik zit bij mijn favoriete club nu. Ik vind niet veel mooier dan deze club. Er is dus ook niet veel waar ik Ajax voor wil inruilen."

De Oranje-international vindt het geen ramp om langer in Amsterdam te blijven. "Als er niet een heel mooie club komt, speel ik liever heel mijn hele leven bij Ajax. Het is dus geen uitgemaakte zaak", laat hij weten. "Ik heb ook met Alex Kroes (technisch directeur, red.) gesproken. Hij gunt me een mooie stap, maar gaf aan dat hij me ook graag nog een jaar ziet blijven. Mijn ambitie is om naar een mooie, grotere club te gaan. Komt die niet, dan is Ajax mooi en groot genoeg om te blijven."