Taylor en Brobbey weg? "Kans is groot dat Ajax hen zal verkopen"

"De td bouwt nu lagen in, zodat de salarissen meegroeien met het Europese niveau en de inkomsten die Ajax daaruit tegemoet kan zien", schrijft het duo op de website van het Algemeen Dagblad. "Dat is hem nog niet in alle gevallen gelukt. Kenneth Taylor en Brian Brobbey zijn bijvoorbeeld nog in het bezit van de vaste, oude constructie. De kans is groot dat de club hen zal verkopen. Ook omdat Kroes wil vermijden dat spelers in de laatste twee jaar van hun dienstverband komen en zijn onderhandelingspositie wordt verzwakt", leggen Inan en Van der Poll uit.

"Kroes heeft inmiddels al tientallen miljoenen van de loonstroken van spelers weten te krijgen", vervolgt het tweetal. "Denk aan vertrokken topverdiener Bergwijn, met minder genoegen nemende spelers als Steven Berghuis en de verhuurde miskopen. Hun salaris heeft Kroes (grotendeels) weten uit te besparen. In het geval van een handvol miskopen is dit wel tijdelijk. Zij keren komende zomer - vrijwel zeker allemaal - terug en kunnen dan zelfs een hogere beloning tegemoet zien", besluiten Inan en Van der Poll in hun analyse.