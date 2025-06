Taylor: "Farioli heeft daarbij een heel belangrijke rol gespeeld"

Kenneth Taylor kende afgelopen seizoen een zeer sterke ontwikkeling. De middenvelder is de staf van het afgelopen jaar zeer dankbaar daarvoor en Francesco Farioli in het speciaal.

"De staf heeft mij op een bepaalde manier kunnen raken en prikkelen en dat klikte gewoon heel goed. Francesco Farioli heeft daarbij voor mij wel een heel belangrijke rol gespeeld en daar ben ik wel heel trots op", zegt Taylor voor de camera van Voetbal International.

"Het verdedigende aspect heeft hij mij wel echt in kunnen triggeren en daar ben ik wel echt blij mee", zegt Taylor die door zijn multifuncionaliteit op meerdere plekken uit kan komen. "Ik vind het soms ook wel leuk om op een andere positie te staan. Dat vraagt ook weer andere dingen van je. Ik ben een 8, maar op een andere positie spelen is soms best leuk."