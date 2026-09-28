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Taylor geniet bij Oranje: "Bij Ajax waren dat de voorbeelden"

Gijs Kila
bron: VoetbalPrimeur
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor geniet ervan om bij het Nederlands elftal onder Xavi Hernández te werken. De middenvelder keek in zijn jeugd al veel naar de Spanjaard en vertelt dat het succesvolle FC Barcelona van die tijd ook binnen de jeugdopleiding van Ajax als voorbeeld werd gebruikt.

Taylor maakte de gloriedagen van Barcelona met Xavi op het middenveld bewust mee. Dat hij nu bij Oranje wordt getraind door de voormalig wereldtopper, maakt het voor hem bijzonder. "Het is één van de beste middenvelder ooit. Ik ben ook wel een beetje met het Barcelona van toen opgegroeid", vertelt Taylor tegenover VoetbalPrimeur.

Ook tijdens zijn opleiding bij Ajax kwam de speelwijze van Xavi en het Barcelona van die periode veelvuldig voorbij. "Bij Ajax waren dat wel de voorbeelden die wij kregen."

Taylor kwam zondag tegen Servië als invaller binnen de lijnen. De middenvelder verving na 67 minuten Tijjani Reijnders en kreeg daarmee zijn eerste minuten onder Xavi.

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