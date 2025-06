Taylor gevraagd naar toekomst: "Puzzel moet in elkaar vallen"

Kenneth Taylor heeft voorlopig geen aandacht voor een mogelijke transfer. De middenvelder van Ajax richt zich volledig op het EK Onder 21 in Slowakije, zo laat hij weten in een interview met Voetbal International .

Taylor is een van de Ajacieden die komende zomer mogelijk verkocht kan worden. Vanuit Italië en Duitsland zou er interesse zijn in de middenvelder, al lijkt dat nog niet heel concreet. VI vraagt de Ajacied desondanks naar zijn toekomstplannen. "Wat ik erover kan zeggen? Dat ik er nu echt nog niet mee bezig ben. Ik focus me nu op dit EK. Ik verruil Ajax niet zomaar voor een club."

Waar een eventuele volgende club aan moet voldoen? "De puzzel moet echt in elkaar vallen. Het plaatje moet mooi en goed zijn. Dan ga je erover nadenken. Wat die dingen zijn, vind ik lastig om nu te zeggen. Het heeft met veel dingen te maken", aldus Taylor.