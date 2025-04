Taylor goed genoeg voor wereldtop? "Bij hem dacht ik dat wel"

Kenneth Taylor is goed genoeg om de top van de wereld te halen. Dat vertelt Nick Hengelman, die de Ajax-middenvelder in het seizoen 2020/21 van dichtbij meemaakte bij Jong Ajax bij VoetbalPrimeur.

"Kenneth was zo goed met beide benen, en had zo'n goed spelinzicht. Dat vond ik echt fantastisch om te zien", aldus Hengelman in gesprek met VoetbalPrimeur. Dat Taylor de top zou kunnen halen heeft hij altijd gedacht. "Bij Taylor dacht ik dat wel", antwoordt de oud-keeper

Zijn potentie komt er nog niet altijd geheel uit, maar dit seizoen speelt de middenvelder erg goed. "Hij heeft een slecht jaar gehad (vorig seizoen), maar ook dit jaar is hij denk ik echt belangrijk. Ik denk dat hij nog een aardige stap kan maken."