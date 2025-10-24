Kick-off
Moet Heitinga vrezen? "Nederlaag tegen FC Twente maakt dat onmogelijk"
'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

Bjorn
bron: ESPN

Kenneth Taylor leek afgelopen zomer te gaan vertrekken bij Ajax. De 23-jarige middenvelder stuurde nadrukkelijk aan op een transfer, dat meldt ESPN

"De middenvelder confronteert Alex Kroes hoogstpersoonlijk met een jaar eerder gemaakte afspraken, waarbij Ajax aan Taylor beloofde mee te werken", schrijven Alain van Hilten en Thijs Zwagerman. "Ondanks interesse van FC Porto en West Ham United doet de club dat niet en gaat het qua transfersom hoger in de boom zitten dan Taylor en zijn entourage redelijk achten."

Wolverhampton Wanderers wilde wel aan de voorwaarden van Ajax voldoen, maar Taylor zag zelf een stap naar die Premier League-club niet zitten. De onvrede over het mislopen van een transfer leidt tot ophef in de voorbereiding. "Als een assistent-trainer Taylor in deze periode 'motivatieproblemen' op het trainingsveld verwijt, leidt dit tot een conflict tussen de linkspoot en de staf. Taylor zou hierdoor op bezoek bij Go Ahead op de bank zitten, maar staat na blessures van Mika Godts en Bertrand Traoré alsnog in de basis.

