Taylor had onderonsje met PSV'er over titel: "Even boos zijn"

Kenneth Taylor probeerde het misgelopen kampioenschap zo snel mogelijk te vergeten. De middenvelder van Ajax had er onlangs nog wel een onderonsje over met een PSV'er.

Ajax leek op een nieuwe landstitel af te koersen, maar gaf het in de laatste weken helemaal weg. "Uiteindelijk moet je door. Zo simpel is het. Het heeft natuurlijk pijn gedaan, maar we hebben nu een EK en er is geen tijd meer om te balen", reageert hij bij de Telegraaf. "Als we het EK kunnen winnen, kan ik het seizoen toch nog mooi afsluiten."

Bij Jong Oranje werd hij er nog wel door PSV'er Ryan Flamingo mee geconfronteerd. "Er was wel even een onderonsje. Even boos zijn en dan weer samen gaan werken op het veld", geeft Taylor toe. "Nu hebben we samen één doel en dat is Europees kampioen worden."