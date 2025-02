Kenneth Taylor over Ajax-fans: "Waarom doen ze het bij mij?"

Voelt Taylor zich stabiel sinds zijn relatie? "Liefde is altijd leuk, natuurlijk", vertelt de middenvelder in gesprek met Ajax Life. "Of het kán leuk zijn, laten we het zo zeggen, haha. Ik denk wel dat het me helpt. Mijn vriendin kookt vaak, dat maakt het voor mij wat rustiger. Zelf doe ik veel minder met sociale media. Het stoort me niet, we laten elkaar daarin gewoon vrij", aldus Taylor.

Vorig seizoen werd Taylor nog met regelmaat uitgefloten door de Ajax-supporters. "Je vraagt je af: waarom doen ze het bij mij? Dat soort gesprekken voerde ik met mezelf", blikt hij terug. "Wat zou ik doen als ik zelf supporter was? Ik ging altijd van het positieve uit. Misschien deden ze het omdat ze meer van me verwachtten”, speculeert Taylor.

"Dan is het ergens eigenlijk een compliment", beseft hij. "Vooral online, op sociale media, ontkom je er bijna niet aan. Al die algoritmes…. Ik zit op een voetbalalgoritme. Ik heb al mijn sociale media uitgezet, maar dan nog komt het soms voorbij. Wat ik kan doen, heb ik eraan gedaan", besluit Taylor over zijn kwaliteiten op het veld.