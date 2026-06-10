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Taylor heel duidelijk over terugkeer naar Ajax: "Dat zou..."

Gijs Kila
bron: Kick 't Met
Kenneth Taylor bij Lazio
Kenneth Taylor bij Lazio Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor staat open voor een terugkeer in de toekomst bij Ajax. De middenvelder verruilde de Amsterdamse club afgelopen winter voor SS Lazio, maar benadrukt dat Ajax nog altijd een speciale plek in zijn hart heeft.

Taylor maakte bij Ajax zowel de successen als de mindere jaren mee. Juist toen hij uitgroeide tot basisspeler, belandde de club in een lastige periode. "Dat was pijnlijk, want Ajax is de grootste club van Nederland. Dat blijft Ajax ook, maar op dit moment is PSV aan het domineren. Ik hoop dat Ajax er snel weer uitkomt", zo vertelt hij in Kick 't Met van Ziggo Sport.

Een toekomstige rentree in de Johan Cruijff ArenA sluit hij dan ook zeker niet uit. "Ik zou er niet eens over twijfelen om terug te keren bij Ajax. Dat zou wel heel mooi zijn."

Op de vraag of Ajax en Amsterdam nog altijd als thuis voelen, is Taylor stellig. "Honderd procent."

De 24-jarige middenvelder vertelt daarnaast dat hij tijdens zijn laatste jaren bij Ajax steeds meer verantwoordelijkheid kreeg, mede doordat veel teamgenoten een transfer maakten naar het buitenland. "Je wilt belangrijk zijn en de club zoveel mogelijk helpen, dus die verantwoordelijkheid draag je. Dat gaat een beetje automatisch."

Tegelijkertijd zag hij hoe veel ploeggenoten vertrokken. "Uiteindelijk gingen veel jongens weg. Dat is alleen maar mooi, maar voor mij en Ajax was het jammer."

Toch hoort dat volgens Taylor bij de identiteit van Ajax. "Maar dat is Ajax en dat maakt de club ook heel mooi. Je leidt jongens op en verkoopt ze daarna. Er zijn genoeg voorbeelden bij wie het heel mooi heeft uitgepakt."

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